Un grave accident de la route s’est produit en France. Selon les informations de la presse française, le drame s’est produit, aux environs de 8 h 45, ce samedi 04 mars 2023, sur la route N85, dans le département de l’Isère. L’accident implique un bus transportant majoritairement des enfants. Le média France Bleu a indiqué que le bus, qui transportait quarante enfants et six adultes, a fait une sortie de route, sur la N85. Ces derniers qui revenaient d’un séjour en colonie de vacances devaient prendre le train pour Paris, à la gare de Grenoble. Plusieurs dizaines de victimes ont été décomptées, avec 21 blessés, parmi lesquels figurent 18 enfants.

2 personnes en « urgence absolue »

La préfecture d’Isère a indiqué que 19 personnes, à savoir les 18 enfants et un adulte, sont en « urgence relative ». Par contre, deux personnes, à savoir le conducteur du bus et un accompagnateur, se trouvent en « urgence absolue ». Toujours selon la préfecture, toutes les victimes sont prises en charge et sont en cours d’évacuation en direction des « hôpitaux de Grenoble et la Mure selon (leur) état ». Le média France Bleu a indiqué que le bus, qui transportait quarante enfants et six adultes, a fait une sortie de route, sur la N85. Le bus serait par la suite tombé en contrebas de la route.

Pour rappel, cet accident intervient plusieurs années après un accident de car dans les Pyrénées-Orientales. En 2017, il y avait eu collision entre un TER et un car scolaire, sur un passage à niveau à Millas. Dans le rang des victimes, on dénombre au moins quatre enfants. Un bilan avait fait état de 17 blessés dont sept graves. L’année dernière, la conductrice du bus avait été reconnue coupable par la justice française d’homicide et blessures involontaires. Aussi, avait-t-elle été condamnée à cinq ans de prison, dont un an ferme.