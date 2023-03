La Justice a annulé une action qui avait été intentée par Brigitte Macron contre deux femmes. Les mises en cause avaient propagé il y a quelques mois la rumeur selon laquelle l’épouse du président Macron était en réalité une femme transgenre. Une des accusées était présentée comme était « médium » alors que l’autre était « journaliste indépendante ». L’affaire avait fait en effet fait grand bruit en 2021 et a suscité une vague de réactions au sein de l’opinion publique.

Dans la vidéo partagée sur YouTube par la « médium », la première dame de France était présentée comme un homme. Brigitte Macron connue de tous serait apparue après avoir changé de sexe. L’affaire a évolué et s’est transformée par la suite en accusation de pédocriminalité contre Brigitte Macron. La Justice civile a fini par annuler l’assignation qui visait les deux mises en cause. En 2022, elle avait profité de son passage sur TF1 pour se prononcer sur cette actualité.

Une autre procédure en cours au pénal

« Ils ont changé mon arbre généalogique. Les trois quarts de la famille, c’était bien, et d’un seul coup on arrive à mon frère… et je suis mon frère. […] On touche à la généalogie de mes parents. Là, c’est impossible », a fait savoir l’épouse d’Emmanuel Macron. Elle serait née Jean-Michel Trogneux et serait transgenre. L’épouse du président français a martelé qu’elle a été véritablement bouleversée par les auteurs de cette fausse information parce qu’ils ont « touché à la généalogie de ses parents ». Rappelons qu’une autre procédure est toujours en cours pénal contre les accusées dans la même affaire.