Il y a des jours sans qui peuvent nous coûter très cher. Ce n'est pas ce jeune individu de 36 ans originaire de Mayotte qui dira le contraire. L'homme en question a commis pas moins de 12 infractions dans la même journée à Limoges. Interpellé par les forces de sécurité, le trentenaire est dans l'attente de son procès qui devrait avoir lieu ce lundi 20 mars. Qu'est-ce qui est passé par la tête de cet individu pour qu'il enfreigne la loi à douze reprises dans un laps de temps aussi court. D'après les médias locaux, tout a commencé au cours d'un contrôle routier où l'homme se ferra verbalisé, car sa plaque d'immatriculation était illisible.

Le conducteur a aggravé son cas puisqu'il a tenté de se soustraire au contrôle routier. Pour couronner le tout, l'individu de 36 ans conduisait sans permis de conduire. La voiture n'avait donc pas l'autorisation de circuler et le contrevenant a eu la mauvaise idée de se montrer désagréable avec les forces de police. D'après les médias, l'homme a craché et insulté sur les policiers qui l'ont interpellé. Conduit au commissariat de police, le trentenaire a continué à s'enfoncer en refusant de se soumettre au test d’alcoolémie et de stupéfiants, avant d’être placé en cellule.

Plus tard, les tests ont montré que l'individu avait un taux d’alcool de 0,79 mg/l d’air expiré. Après avoir passé quelques heures dans sa cellule, la tête brûlée est revenu à de meilleurs sentiments. Il a reconnu les faits, mais estime n'avoir pas craché sur les policiers. Il fait l'objet d'une détention provisoire dans l'attente de son procès qui interviendra lundi prochain. 12 infractions en une seule journée, l'addition risque d'être salée. Par ailleurs, la police a aussi trouvé dans la voiture du jeune homme une pipe à eau, une machette et un pied de biche.