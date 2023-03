Le 06 mars 2023 à Strasbourg en France, la Béninoise Georgiana Viou, cheffe du restaurant Rouge à Nîmes (France), s’est vu décerner, lors de la cérémonie de remise du Guide Michelin 2023, sa première étoile Michelin. Reçue le dimanche dernier sur Rfi, Mme Viou a prodigué de sages conseils aux futurs cuisiniers ou non, afin qu’ils puissent atteindre le niveau où elle se trouve aujourd’hui. Selon elle, « on ne peut rien avoir au début » mais, il faut se donner « les moyens en travaillant ».

La Cheffe du restaurant Rouge à Nîmes a laissé entendre qu’on peut y arriver «sans forcément écraser qui que ce soit ». Pour elle, c’est avec soi qu’on doit être en compétition. Elle a déclaré que «si on se concentre sur ce que les autres pensent de nous, on n’arrive à rien ». C’est pourquoi, Georgiana Viou a conseillé aux uns et aux autres de se concentrer sur soi-même, travailler et se fixer des objectifs et savoir après, si l’on a envie de les dépasser et aller encore vers d’autres objectifs.