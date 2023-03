Le ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané a eu ce mardi 07 mars 2023 sur la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ) une séance de travail avec Létondji BEHETON, Directeur général de la Société d'Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI Bénin SA) et Laurent GANGBES, Directeur Général d’APIEx Bénin. A la fin de cette séance de travail qui a duré au moins 2 heures, le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané a visité l'entreprise chargée de traiter le soja (soja Bio) et l'usine de fabrication de carton ondulée. Faisant le point de ce dont il a discuté avec les Directeurs de SIPI-Bénin S.A et de l’APIEx Bénin, le ministre a indiqué qu’il est venu pour évaluer les progrès sur le site et discuter avec les directeurs de l'état d'avancement de tout le programme.

Selon le ministre d'Etat Abdoulaye Bio Tchané, cette séance de travail qualifiée de préliminaire leur a permis d'évaluer les problèmes, de mesurer aussi un certain nombre de défis qui sont ceux du site, de commencer par envisager les solutions et par chercher avec SIPI et l'APIEX, ces solutions et de voir dans quelles conditions certaines administrations doivent tenir compte des difficultés qu'il y a . Pour Abdoulaye Bio Tchané, cette réunion est très utile. Il a précisé que la dernière fois qu'il était sur le site, il y a à peu près 160 jours. Il avait remarqué que ceux qui étaient sur la Zone industrielle de Glo -Djigbé-Zè savaient bien que ce site n'était pas aussi avancé et que les industries qui y étaient n'étaient pas aussi nombreuses.

Mais aujourd'hui selon lui," le site a déjà plus de 36 entreprises " et qu' "il est totalement occupé et certaines de ces entreprises vont entrer en production". C'est le cas de celle de fabrication de carton ondulée. A partir du mois de mai, ces cartons seront sur le marché", a-t-il dit. Il y a également l'entreprise qui doit s'occuper de traiter le Soja, le Soja bio qui va entrer en production dès la semaine prochaine. Pour le ministre d'Etat, ce sont autant de progrès que nous notons aujourd'hui et qui sont importants pour les Béninois parce que cela crée beaucoup plus d'emplois notamment pour les plus jeunes et de la valeur-ajoutée pour notre économie et donne également un peu plus de visibilité pour notre pays.

Les problèmes qui tiennent à cœur

Le ministre d'Etat Abdoulaye Bio Tchané a déclaré que les solutions portent sur plusieurs choses notamment la sécurité du site qui, selon lui, est très importante pour les entreprises qui s’installent. "Comment s'assurer de la sécurité d'abord de l'ensemble de leurs instruments de travail, des équipements qu'ils ont installés sur le site? Comment s'assurer de la protection des produits qui seront fabriqués ?" s’est-t-il interrogé. Tout cela pour lui, est pris en compte et que " par rapport à ce que nous avons vu il y a 6 mois, c'est quelque chose qui est déjà étudiée et opérationnalisée. Donc c'est quelque chose d’important". A propos de la question de la formation des travailleurs de cette zone industrielle de Glo-Djigbé, Adoulaye Bio Tchané reconnait que beaucoup de jeunes sont sans emploi mais en même temps, il sait que beaucoup ne sont pas encore outillés et n'ont pas encore la formation pour être opérationnels dans les unités ." C'est un sujet que nous avons discuté sur lequel il y a du travail à faire également", a-t-il affirmé.

Le ministre d’Etat chargé du développement a tenu à préciser que tous les problèmes logistiques autour du site sont aussi importants. "Comment s'assurer que les gens qui viennent ici sont transportés ? Comment s''assurer qu'ils repartent quand ils viennent ici ? Comment s'assurer demain que les dizaine de milliers de gens qui vont travailler ici auront un logement décent pour pouvoir travailler dans les conditions optimales ?" s'est-il demandé. Pour le ministre d'Etat Abdoulaye Bio Tchané, ce sont des sujets qu'il a discuté également avec les directeurs de SIPI-Bénin S.A et de l’APIEx Bénin.