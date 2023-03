Au deuxième jour de sa visite d’amitié et de travail au Bénin, le président Mohamed Bazoun, accompagné d’une forte délégation du gouvernement béninois composée des ministres Abdoulaye Bio Tchané, Romuald Wadagni, Aurélien Agbénonci et de Shadiya Assouman s’est rendu tôt dans la matinée de ce mardi 14 mars 2023 à la Zone industrielle de Glo-Djigbé ( GDIZ). Le Chef de l’Etat nigérien et sa délégation ont visité l’unité de transformation de la noix de cajou et l’usine de confection de vêtements. A la fin de la visite, Le directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-Bénin) Létondji Beheton faisant le point de la visite aux professionnels des médias, s’est dit heureux d’avoir reçu la délégation nigérienne.

«Nous avons été très honoré de recevoir aujourd’hui dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé le président de la République du Niger, son excellence Mohamed Bazoum » a-t-il déclaré. Pour lui, cela dénote du fait que le Bénin est aujourd’hui une référence en Afrique et dans le monde et que «nous avons pu montrer qu’en peu de temps, comment on peut transformer l’économie d’un pays ». Il a rappelé qu’il y a quelques années le pays du président Patrice Talon vendait ses matières premières à l’exportation de façon brute mais aujourd’hui, cette donne a changé avec une nouvelle dynamique qui est en cours notamment, cette dynamique d’industrialisation de notre pays.

Cette industrialisation selon lui, se manifeste dans cette zone économique spéciale que le président nigérien a visitée. Le directeur général de la Sipi-Bénin a laissé entendre que cela a permis au Chef de l’Etat nigérien, de voir un certain nombre d’industries déjà installées et qui sont déjà opérationnelles notamment l’unité de transformation de noix de cajou, une unité de confection de vêtements et beaucoup d’autres installations. «Je pense qu’il est reparti tout en étant satisfait et il a promis qu’il y aura une coopération entre la zone économique Glo-Djigbé et le Bénin en général pour qu’on puisse voir comment on puisse développer un projet similaire au Niger » a-t-il lâché.

Quant au directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements et des exportations (APIEX) Laurent Gangbès, il est ravi de voir le processus d’industrialisation en cours au Bénin susciter l’intérêt des pays de la sous région. Pour lui, cette zone a vu défiler un certain nombre de responsables politiques de haut niveau de beaucoup de pays de la sous-région. Selon lui, aujourd’hui, la preuve est faite que «nous pouvons changer complètement le paradigme économique de notre pays» et le président Mohamed Bazoum est le premier chef d’Etat à visiter la GDIZ.

Laurent Gangbès a soutenu que cette visite du Chef de l’Etat nigérien à la zone économique spéciale «valide toutes les démarches engagées par le président de la République Patrice Talon pour transformer structurellement notre économie ». C’est pourquoi dit-il que « nous sommes en train de passer d’une économie de commerce à une économie de développement, de transformation et d’industrialisation ».