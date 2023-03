Il était annoncé en février 2023, que le nouveau sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr avait signé à Paris en France, un contrat avec la Fédération béninoise de football (Fbf), ceci en présence entre autres, du ministre des sports, Oswald Homéky et du président de la Fbf, Mathurin de Chacus. Le vendredi 10 mars 2023 au Stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou , lors de sa première conférence de presse, le technicien Franco- Allemand a déclaré que "pour le moment" , il n' a « rien signé » avec le Bénin en matière » de contrat et que sa «parole vaut plus que tout ».

Il a également précisé qu’ils se sont entendus "sur une durée de 3 ans" et que le salaire qu’il va percevoir sera la moitié de ce qu'il gagnait avec le Nigeria. Selon Gernot Rohr, les choses ont été finalisées mais pas de signature. Il a fait savoir qu'avec les autorités béninoises, il a été convenu du juste minimum. Signalons qu’il a maintenu Moussa Latoundji dans son staff technique comme son collaborateur direct. Moussa Latoundji sera rejoint par d'autres techniciens qui ont toujours travaillé avec Gernot Rohr partout où il est passé.