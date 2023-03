Pattie Maes, enseignante au MIT et responsable de l'équipe de recherche Fluid Interfaces, s'est exprimée, dans une interview accordée au Point, sur l'évolution de l'intelligence artificielle (IA) et ses conséquences sur notre société. Maes, qui possède un doctorat en intelligence artificielle, a évoqué ses impressions sur GPT-4, le modèle linguistique le plus récent développé par OpenAI, ainsi que les chatbots tels que ChatGPT. D'après Maes, l'IA actuelle ne conduira pas à une intelligence générale étant donné que ces modèles linguistiques ne comprennent pas le monde et sont incapables de raisonnement. Cependant, ils peuvent être utiles pour créer des outils facilitant la rédaction, l'édition, l'apprentissage des langues et d'autres domaines.

Maes considère ChatGPT comme étant remarquable, mais superficiel en raison de l'absence d'un modèle du monde réel. Elle met en avant le risque de dépendre d'une technologie fiable à 95 %, car elle n'est pas infaillible. La méthode de prédiction statistique des mots utilisée par GPT-4 est également restreinte, car le système ne possède pas de compréhension ou de modèle du monde réel.

En ce qui concerne l'impact de l'IA sur les emplois, Maes pense que les professionnels, tels que les avocats et les médecins, utiliseront probablement ces systèmes pour accroître leur efficacité plutôt que de les voir supplanter leurs emplois. Néanmoins, les emplois à faible risque et moins importants pourraient être remplacés.

Maes préconise l'élaboration de règles éthiques concernant les développements de l'IA et plaide pour une approche plus démocratique dans la prise de décision relative au développement et au déploiement de l'IA. Elle met également en évidence les risques potentiels que l'IA représente pour notre paysage social et politique, tels que l'exacerbation des fausses nouvelles, la dégradation de la vérité et l'intensification de la polarisation politique.

Selon Maes, au lieu de chercher à remplacer les travailleurs par l'IA, il serait plus avantageux pour l'économie de se concentrer sur l'amélioration des compétences humaines. Elle appelle à ralentir le développement de l'IA et à réfléchir aux conséquences sociétales de ces technologies avant de les créer.