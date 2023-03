Dans le cadre des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations ( Can) Côte d'Ivoire 2023, le nouveau sélectionneur national des Guépards du Bénin , Gernot Rohr a rendu publique, le vendredi 10 mars 2023 à la salle de la conférence de presse du stade de l'amitié Général Mathieu kérékou de Kouhounou, la liste de 25 joueurs pour affronter les Amavubi du Rwanda à Cotonou le 22 mars 2023 et à Kigali le 27 mars 2023. C'était au cours d'une conférence de presse. Quelques jours plus tard, le milieu de terrain de Bandirmapsor en Turquie, Cèbio Soukou qui était convoqué par le technicien Franco-allemand s'est déclaré forfait pour cette double confrontation contre le Rwanda.

Selon Radio Bénin , Cèbio Soukou est forfait pour cette double confrontation contre les Amavubi du Rwanda pour raison de blessure. Il faut rappeler que lors de la trêve internationale de septembre 2022, il était déjà absent du groupe convoqué par Moussa Latoundji, autrefois entraîneur par intérim des Guépards. La dernière apparition du milieu de terrain de la sélection nationale remonte à juin 2022 lors de la défaite des Béninois à domicile face aux Mambas du Mozambique, lors de la 2ème journée des éliminatoires de la Can Côte d'Ivoire 2023. C'est donc un coup dur pour Gernot Rohr de voir priver de cette pièce maîtresse au sein de son effectif contre le Rwanda. Avec 21 sélections, le passeur décisif de l'équipe nationale s'est imposé comme l'un des joueurs clés de l'effectif de Michel Dussuyer depuis son arrivée en mars 2019 en sélection nationale. Signalons que pour pallier l'absence de Cèbio Soukou, Gernot Rohr a fait appel à Rodolpho Aloko, sociétaire de Dynamo Fc d’Abomey qui a inscrit 4 buts en Super Ligue Pro. C’est d’ailleurs lui, l’unique buteur des Guépards juniors à la Coupe d'Afrique des nations ( Can) des moins de 20 ans Egypte 2023 remportée par les Lionceaux du Sénégal.