Mondial 2026 : la FIFA accusée d'utiliser des sites tiers pour écouler des billets

La Fédération internationale de football (FIFA) est accusée d’écouler discrètement des stocks de billets invendus via des plateformes de revente tierces pour la Coupe du monde 2026, qui s’ouvre le 11 juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Selon le média The Athletic ce 3 juin, l’économiste autrichien Florian Ederer a rendu publiques des captures d’écran révélant la présence de larges blocs de sièges contigus — des rangées entières — mis en vente sur le revendeur SeatGeek pour le match Arabie saoudite – Cap-Vert prévu le 26 juin à Houston.

La structure de ces offres est au centre des accusations. Sur un marché secondaire classique, les billets proviennent de ventes individuelles de supporters dispersés dans les tribunes, avec de petites grappes de deux ou trois places isolées. En revanche, les zones relevées par Ederer affichent des blocs homogènes et continus, apparus par vagues successives sur plusieurs semaines, une configuration jugée incompatible avec une revente entre particuliers.

Des billets moins chers sur le marché secondaire que sur le site officiel

Cette différence de prix alimente les soupçons. Selon ce que rapporte le média, des billets situés dans des zones identiques du stade seraient proposés à 200 dollars sur SeatGeek, contre 700 dollars sur la plateforme officielle de revente de la FIFA. Selon l’analyse d’Ederer, la FIFA maintiendrait ses tarifs élevés afin d’éviter des demandes de remboursement ou des litiges liés à la protection des consommateurs, tout en écoulant les invendus via des canaux secondaires à prix réduit.

Cette accusation survient après plusieurs mois de vives critiques sur la politique tarifaire de la FIFA. L’association Football Supporters Europe (FSE) avait alerté dès fin 2025 sur des prix jugés exorbitants — suivre une équipe du premier match jusqu’à la finale représenterait une dépense minimale de 6 900 dollars par supporter, soit cinq fois le coût équivalent lors du Mondial 2022 au Qatar. Face à l’inaction de la FIFA, la FSE a déposé une plainte à Bruxelles pour abus de position de monopole, citant six griefs dont des procédures d’achat opaques et une tarification déloyale.

La FIFA dans la contradiction

La FIFA avait jusque-là déconseillé l’achat de billets sur des plateformes de revente non officielles, en recommandant de passer par son système officiel. La présence supposée de stocks institutionnels sur SeatGeek semble entrer en contradiction avec ses propres consignes.

La FIFA n’a pas répondu publiquement aux accusations formulées par Ederer au moment de la publication de cet article. La plainte de FSE devant les autorités européennes de la concurrence suit son cours, sans calendrier de décision annoncé à ce stade.