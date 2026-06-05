Liga : devant Mbappé, Lamine Yamal élu meilleur joueur de la saison 2025-2026

L’ailier du FC Barcelone Lamine Yamal a été désigné meilleur joueur de LaLiga EA Sports 2025-2026 lors des LaLiga Annual Awards, ce vendredi 5 juin. La distinction, décernée par LaLiga en collaboration avec EA, attribue à Yamal une note de 94 dans EA FC 26 et consacre une saison de très haut niveau du numéro 10 barcelonais, qui devance notamment Kylian Mbappé (Real Madrid) parmi les cinq nommés.

La compétition entre les deux hommes avait rythmé une bonne partie de l’exercice. Tout au long de la saison, Mbappé et Yamal s’étaient retrouvés en concurrence directe pour les récompenses individuelles en Liga, notamment pour les trophées mensuels. En novembre puis en décembre 2025, Yamal avait remporté le titre de meilleur joueur du mois, devançant à chaque fois le capitaine de l’équipe de France. La désignation de fin de saison clôt ce duel dans le même sens.

Yamal, architecte du titre barcelonais

La Liga a justifié son choix sur son site officiel en soulignant la constance du joueur : « Lamine Yamal a été l’un des principaux architectes des grandes figures réalisées par l’équipe catalane », indique l’instance, précisant qu’il a compilé 16 buts et 12 passes décisives en championnat, « étant fondamental dans les matchs clés de la saison ». Le FC Barcelone a remporté le titre avec 94 points, soit un deuxième sacre consécutif sous Hansi Flick.

À 18 ans, Yamal signe sa meilleure saison statistique en Liga. ESPN relève qu’il a terminé l’exercice avec 24 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues pour le club, malgré des douleurs à l’aine qui l’ont contraint à jouer plusieurs semaines diminué.

Mbappé deuxième nommé, malgré un Pichichi historique

Kylian Mbappé figure parmi les quatre autres joueurs nommés, aux côtés de Vedat Muriqi (Majorque), Pablo Fornals (Real Betis) et Nicolas Pépé (Villarreal). Sur le visuel officiel de la cérémonie, les quatre sont présentés avec leurs notes EA FC 26 : Mbappé est crédité de 91, Pépé de 80, Muriqi et Fornals de 79 chacun.

Le Français n’aura pas à rougir de son bilan personnel : 25 buts en 31 matchs de Liga, un deuxième Pichichi consécutif qui le place dans la lignée de Di Stéfano, Puskas, Hugo Sánchez et Cristiano Ronaldo. Insuffisant toutefois pour décrocher la récompense collective face à un Yamal en état de grâce. La Coupe du monde 2026, qui débute en juin en Amérique du Nord, constituera le prochain rendez-vous majeur pour les deux joueurs, cette fois sous leurs couleurs nationales respectives.