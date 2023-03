Le vendredi 10 mars 2023, lors de sa première conférence de presse, le nouveau sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr a déclaré, à la salle de conférence de presse du Stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou , que "pour le moment" , il n' a « rien signé » avec le Bénin en matière de contrat et que sa «parole vaut plus que tout ». Ce vendredi 17 mars 2023, c'est chose faite. Le technicien Franco-Allemand a paraphé officiellement son contrat avec le ministère des sports. Le contrat que Gernot Rohr a signé ce vendredi 17 mars 2023 à une durée de 3 ans. Dans son cahier de charges , il lui a été demandé de donner un nouveau visage à l'équipe nationale qui mérite de se faire un nom dans l’univers du football africain.

Au cours de cette conférence de presse qu'il a animée le vendredi 10 mars dernier, Gernot Rohr a laissé entendre que son objectif ,,<< c’est de se qualifier>> pour la Coupe du monde 2026 et que c’est son ambition. Il faut préciser que le technicien Franco-allemand fera son premier baptême de feu face au Rwanda. Les Guépards du Bénin qui ont actuellement le dos au mur dans le groupe L avec deux défaites, l'une face aux Lions de la Téranga du Sénégal à Dakar et l'autre face aux Mambas du Mozambique à Cotonou, croiseront, le mercredi 22 mars 2023 au stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou, les crampons avec les Amavubi du Rwanda et le 27 mars 2023 toujours avec ces mêmes Amavubi au stade Butare à Kigali , ceci dans le cadre des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (Can) Côte d'Ivoire 2023.