La justice canadienne s’est prononcée sur le cas d’un père de famille ayant eu des relations sexuelles avec les enfants de son ex-conjointe et ses propres enfants. Dans la matinée d’hier, mardi 7 septembre 2023, l’accusé âgé de 46 ans a été condamné à 15 années d’emprisonnement, au palais de justice de Chicoutimi. Selon la juge en charge de cette affaire, Sonia Rouleau, le mis en cause « a bafoué ses obligations parentales [...] et a trahi l'amour que ses enfants lui portaient ». Ces derniers, maintenant, portent des séquelles à vie.

Il a d’abord commencé avec les enfants de son ex-conjointe

Notons qu’il s’agit en tout de quatre victimes d’agressions sexuelles, menées par le père de famille. Elles avaient entre 9 et 15 ans, au moment où les agressions ont commencé, il y a exactement neuf ans. Ces agressions ont d’abord commencé avec les enfants de l’ex-conjointe de l’accusé, puis avec ses propres enfants. Selon les autorités, ce dernier a, à maintes reprises, eu des relations sexuelles avec les victimes, au point où elles toutes n’ont pas pu être répertoriées. Au tribunal, le père de famille a reconnu tous les 25 chefs d’accusation contre lui. Aussi, s’est-il excusé auprès de ses victimes.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’un père de famille, condamné pour inceste, fait la une de la presse. L’année dernière en France, un père avait été condamné à quatorze ans de prison pour inceste sur sa fille de 5 ans. L’homme âgé de 39 ans avait été accusé de « viol, tentative de viol et agression sexuelle par ascendant sur mineur de moins de 15 ans ». Au premier jour du procès, devant le tribunal, il avait reconnu les faits qui lui sont reprochés. L’homme avait évoqué la question du consentement. Lors de son interrogatoire, il avait déclaré : « je pensais qu’un enfant peut consentir, parce que je projetais mes souvenirs à moi sur ce que je faisais subir à Louise ».