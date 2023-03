L'une des décisions rendue par le conseil des ministres de ce mercredi 15 mars 2023 est liée à l'amélioration des jeux de hasard en République du Bénin. En effet à en croire le relevé dudit conseil, le gouvernement tient à mettre un terme aux pratiques malsaines qui s'observent dans ce secteur de jeux de hasard, d’argent et de paris. Le gouvernement pense à la mise en place d’une plateforme de contrôle.

À celà, il ajoute l'actualisation de la législation applicable au secteur en mettant en place un dispositif performant de contrôle. Ce qui va permettre d’assurer une meilleure supervision ; le traitement plus équitable des opérateurs de jeux afin de stimuler la concurrence et la création de valeur ; le renforcement de la lutte contre les activités illicites, l’évasion fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ; la protection des populations vulnérables exposées au risque d’addiction; puis de préserver les mineurs et promouvoir le jeu responsable.

Le même relevé fait savoir que pour atteindre ces objectifs, le Conseil a autorisé la contractualisation avec un cabinet spécialisé de juristes ainsi qu’avec un opérateur expérimenté en vue de proposer une amélioration de la régulation et de procéder à l’installation d’une plateforme de contrôle.

Par ailleurs, les jeux de hasard imposent au gouvernement un arbitrage nécessaire et une régulation de la mobilisation des ressources. Ces jeux sont donc le lot quotidien de beaucoup de citoyens qui, parfois, le font en famille, en groupe d'amis ou individuellement. La passion du jeu a créé un secteur économique qui s’est très développé ces dernières années avec des pratiques malsaines.