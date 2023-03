A quelques heures du coup d'envoi de la quatrième journée comptant pour les éliminatoires de la Can Côte d'Ivoire 2023, la nouvelle est tombée. Le Bénin abrite la phase aller et retour contre le Rwanda à Cotonou. Dans une correspondance en date du mardi 21 mars 2023, la Confédération Africaine de Football (CAF) annonce que les journées 4 et 5 comptant pour les éliminatoires Can Côte d'Ivoire 2023 se jouent au Bénin.

En effet, la fédération béninoise s'était plainte au niveau de la CAF de l'état moins commode de l'hôtel prévu pour accueillir les Guépards du Bénin en match retour au Rwanda. Une notification acceptée par la Confédération Africaine de Football (CAF) et soumise à la fédération rwandaise de football sans suite favorable. C'est ainsi que la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé que le match de la cinquième journée prévu pour se tenir au stade Huye va se jouer au stade Général Mathieu Kerekou du Bénin.

« Comme vous le savez, la CAF a précédemment signalé et alerté votre fédération sur la nécessité pour les autorités locales de garantir au moins trois hôtels de catégorie internationale 4 étoiles ou supérieure sur le site de Huye, pouvant accueillir les équipes et les officiels de match pendant les matchs seniors de la CAF, matchs internationaux A. Malgré notre communication préalable à ce sujet, la situation signalée ne s’est pas améliorée; et les installations hôtelières existantes ne sont pas conformes aux normes requises », constate la CAF. Ainsi, la faîtière du football africain a pris la décision de révoquer « l’approbation d’un match pour l’utilisation du stade Huye (Huye) lors des éliminatoires de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023, journée 4 ».