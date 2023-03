Le chef de l'État français, Emmanuel Macron, et son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, ont eu un entretien téléphonique pour aborder diverses questions, dont celle d'une citoyenne franco-algérienne ayant quitté la Tunisie pour la France avec l'aide des services consulaires français en Tunisie. Cette conversation a permis de dissiper certaines confusions et les deux dirigeants ont convenu de mettre en place des moyens de communication plus efficaces entre les administrations pour éviter de tels malentendus à l'avenir selon un communiqué officiel de l'Élysée.

Le président Tebboune a également annoncé le retour imminent de l'ambassadeur d'Algérie en France, signe qu'il y a une volonté de part et d'autres d'apaiser les tensions. Les deux chefs d'État ont discuté des relations bilatérales et de l'application de l'accord signé lors de la visite de Macron en Algérie en août dernier. Ils ont réaffirmé l'importance de renforcer la collaboration entre les deux pays dans divers domaines, en vue de la visite officielle du président Tebboune en France. Les présidents ont également évoqué des questions régionales, notamment la lutte contre le terrorisme au Sahel. La coopération entre la France et l'Algérie est cruciale pour garantir la stabilité de la région.