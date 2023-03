La situation en Ukraine amène visiblement la France à revoir son arsenal militaire. Selon les informations rapportées par les médias, le pays d’Emmanuel Macron est sur le point d’avoir ses propres drones kamikazes. Ces armes auront pour mission de traquer l’adversaire et de le détruire lors d’une explosion. Elles seront munies de bombes capables de détruire des infrastructures et des véhicules. Il s’agit en réalité de deux types de drones appelés Colibri et Larinae.

Les autorités françaises de la Défense ont confié la création de ces armes à quatre entreprises qui ont été choisies suite à un appel à projet. L’appel a en effet été annoncé au cours de l’année dernière par le ministère des Armées et l'Agence innovation défense. Suite à cette étape, quatre entreprises ont été sélectionnées. Il s’agit des entreprises françaises MBDA, Nexter, Delair et Novadem. Le drone Colibri sera créé par les entreprises MBDA et de Novadem alors que Larinae sera développé par Nexter et Delair.

Selon la présentation qui a été faite, le drone Colibri pourrait se baser sur le modèle NX70 qui intervient dans les missions de reconnaissance. Larinae par contre pourrait être sur le modèle de drone UX11. Il y a tout de même une différence entre les deux engins. Larinae sera à même de détruire un véhicule blindé avec une « précision de ciblage métrique » à une distance de plus de 50 kilomètres et offrir une autonomie de 60 minutes. Colibri par contre, a une portée de 5 kilomètres et une autonomie de 30 minutes.