L’Union européenne est revenue sur les sanctions visant un proche de Vladimir Poutine, pour sa guerre en Ukraine. En effet, au nombre des personnes ciblées par la justice européenne figure la mère de Yevgeny Prigozhin, patron du groupe russe paramilitaire Wagner. Cette dernière, Violetta Prigojina a bénéficié, ce mercredi 8 mars 2023, d’une annulation des mesures punitives de l’Union européenne la visant. Au nombre de ces sanctions figure le gel de ses avoirs sur le sol européen et une interdiction d’entrée dans l’UE, depuis le 23 février 2022.

Le lien de parenté n’est pas suffisant pour justifier son inscription

Dans un communiqué, le tribunal de l’UE a fait savoir que : « Quand bien même (le patron de Wagner, Evguéni Prigojine) est responsable d’actions ayant compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, le lien de Mme (Violetta) Prigojina avec son fils établi au moment de l’adoption des mesures restrictives ne repose que sur leur lien de parenté et n’est donc pas suffisant pour justifier son inscription sur les listes litigieuses ». Pour rappel, Yevgeny Prigozhin est considéré comme le fondateur du groupe Concord.

Ce dernier est, d’après la liste noire de l’UE, « responsable du déploiement des mercenaires du groupe Wagner en Ukraine et d'avoir bénéficié d'importants contrats publics avec le ministère russe de la Défense après l'annexion illégale de la Crimée et l'occupation de l'est de l'Ukraine par des séparatistes soutenus » par le pouvoir russe. Outre sa mère, l’épouse d’Yevgeny Prigozhin avait été inscrite sur cette liste de l’Union européenne. L’oligarque russe avait aussi été sanctionné par l'UE pour avoir mis en danger la sécurité, la stabilité et la paix en Libye. Cela lui avait valu une interdiction d’entrée dans l’UE ainsi qu’un blocage de ses avoirs. Cette décision avait été adoptée en octobre 2020.