En Ukraine, la Russie utilise désormais des avions Su-35 qui lui donnent de l’avance sur Kiev lors des combats aériens. C’est du moins l’inquiétude que remontent certains hauts responsables militaires. Ces avions qui sont d’une nouvelle génération et qui sont performants permettent aux troupes russes d’avoir de l'avance et une « domination croissante » dans le ciel de la zone de conflit dans l'est de l'Ukraine. La Russie vient ainsi corriger un handicap qu’elle avait et qui permettait à l’Ukraine de résister dans les duels aériens. Selon des confidences qui ont été faites par un haut responsable ukrainien au média ABC News, la Russie avait remplacé les anciens modèles d'avions par son Su-35 plus moderne.

Ce type d’avions est équipé « d'un radar très efficace et de roquettes longue distance », selon les précisions qu’il a apportées. Toujours selon les précisions qu’il apporte, la Russie utilise ces avions pour attaquer les avions ukrainiens dans les airs ainsi que pour les opérations de soutien au sol. Pour l’heure, l’Ukraine serait dans l’incapacité de faire face à cette stratégie mise sur pied par la Russie.

Ceci représenterait un risque réel pour les troupes ukrainiennes. L’autre aspect qui a été révélé est que la Russie dispose de plus d’avions. Selon le point qui a été fait par un autre responsable ukrainien, Moscou a 12 fois plus d’avions que l’Ukraine. « Ce que nous n'arrêtons pas de dire aux Américains, c'est qu'au final, il n'y a pas d'autre solution que de nous donner des avions de chasse occidentaux », a déclaré ce dernier. Rappelons que, les États-Unis n’ont pour le moment pas donné leur accord pour la fourniture d’avions à l’Ukraine. Les pourparlers seraient toujours en cours.