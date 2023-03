Le gouvernement russe ne compte pas rester les bras croisés en regardant les Occidentaux fournir des armes contenant de l’uranium appauvri à l'Ukraine. C’est du moins ce qu’on peut retenir de la déclaration faite par le président russe Vladimir Poutine, après les propos de la ministre britannique de la Défense, Anabel Goldie, dans la soirée du lundi 20 mars 2023. Cette dernière avait fait savoir que Londres a l’intention de fournir à Kiev, des obus contenant « de l’uranium appauvri ». Selon ses dires, lesdits obus doivent être utilisés avec les chars challengers, que le Royaume-Uni veut aussi livrer à l’Ukraine. Suite à ces propos, le chef du Kremlin a mis en garde le Royaume-Uni.

« Si cela se produit, la Russie sera contrainte de répliquer »

Hier mardi, Vladimir Poutine a menacé de « répliquer » si Londres livrait à Kiev de telles armes. « Aujourd'hui, on a appris que le Royaume-Uni [...] avait annoncé non seulement la livraison de chars à l'Ukraine, mais également d'obus contenant de l'uranium appauvri [...] Si cela se produit, la Russie sera contrainte de répliquer » a-t-il déclaré. Le numéro un russe a aussi estimé que : « Il semble que l'Occident ait vraiment décidé de combattre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien, non pas en paroles, mais en actes », tout en ajoutant que tout l’Occident veut faire intervenir dans le conflit en Ukraine, des « armes à composante nucléaire ».

Pour rappel, les propos de Vladimir Poutine interviennent alors que les chefs d’État chinois et russe se sont rencontrés à Moscou. Xi Jinping et Vladimir Poutine se sont rencontrés et ont ensemble convenu qu’une guerre nucléaire ne doit « jamais » avoir lieu. Dans une déclaration commune signée suite aux pourparlers en Russie, les deux présidents ont indiqué que : « Les parties déclarent à nouveau qu’il ne peut y avoir de vainqueurs dans une guerre nucléaire, et que cette dernière ne doit jamais être déclenchée ».