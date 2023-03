Le ministère russe de la défense a publié un communiqué officiel indiquant que la Russie avait mené avec succès un test de missile à partir d'un sous-marin en mer du Japon. Le missile de croisière Kalibr a été lancé lors d'un exercice et a atteint une cible terrestre située à plus de 1 000 kilomètres de distance. Le contexte de ce test de missile est important.

La Russie est actuellement impliquée dans un conflit avec l'Ukraine. Depuis 2014, la Russie a annexé la Crimée et plusieurs régions ukrainiennes dans l’est du pays, et soutient des séparatistes pro-russes. Cette situation a conduit à des sanctions économiques et politiques sans précédent de la part des États-Unis et de l'Union européenne.

La Russie avait déjà utilisé des missiles de croisière Kalibr dans le cadre de son offensive en Ukraine, notamment pour frapper des cibles au sol. Les missiles Kalibr sont une arme très précise et efficace, capables de frapper des cibles à longue distance avec une grande précision.

Le fait que la Russie ait mené un test de missile Kalibr depuis un sous-marin en mer du Japon est préoccupant pour plusieurs raisons. La Russie semble vouloir tester ces missiles de haute précision dans plusieurs cas de figure. Lors du test de ce vendredi, le ministère russe de la défense a affirmé que des avions de chasse et des drones ont été utilisés pour sécuriser le périmètre.