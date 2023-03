Face à la supériorité russe dans le domaine aérien, l'Ukraine a annoncé une nouvelle stratégie pour contourner l'un des principaux obstacles à l'obtention d'avions de combat de conception occidentale. En effet, maîtriser un nouvel avion de combat exige une longue période de formation pour les pilotes et les techniciens. Or le pays ne dispose pas d'assez de temps pour former ses forces aériennes. Ses alliés occidentaux n'étant pas en mesure de lui fournir des avions de guerre de l'époque soviétique que ses pilotes maîtrisent.

Pour pallier le manque de compétence de ses pilotes sur les avions occidentaux, l'Ukraine envisage de recruter des pilotes et des techniciens étrangers pour exploiter les avions de combat de nouvelle génération qu'elle pourrait recevoir de ses alliés occidentaux. Une information confirmée par le site spécialisé Opex360. Il s'agira sûrement de F16 américains comme le réclament les autorités ukrainiennes. Cet avion disponible en milliers d'exemplaires serait plus facile à obtenir. Mais cela pourrait être plus compliqué que prévu, les pilotes pouvant craindre d'avoir plus de chance de mourir sur le champ de bataille vu la violence des combats, mais aussi leurs pays d'origine pouvant être réticents de peur que la présence de ces pilotes les présente comme cobelligérants.

Malgré ces défis, la force aérienne ukrainienne est déterminée à obtenir des avions de combat occidentaux, en particulier des F-16, pour équiper deux escadrons. Elle affirme que cela sera crucial pour protéger ses villes et ses infrastructures critiques contre les attaques de missiles russes. Pour rappel, des combattants étrangers participent déjà à la guerre aux côtés de l'Ukraine mais principalement dans l'armée de terre.