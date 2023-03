L'ouvrage ‹‹ La libido retrouvée ›› de Danielle Pliya est un livre de moins de 100 pages et de 21 chapitres qui aborde toutes les thématiques de la sexualité telles que la sécheresse vaginale, les problèmes érectiles et l'éjaculation précoce. Il a été lancé ce samedi 11 mars 2023 au Centre Nutritionnel Jean Pliya de Godomey. En Afrique, nombreux sont les couples sexuellement non épanouis qui sont condamnés au silence, à cause des barrières éducationnelles et culturelles. L'idée de la rédaction du livre ‹‹ La libido retrouvée ›› émane de ce constat.

La couleur noire qui est dominante sur la première couverture du livre représente la cible de l'écrivaine, le peuple noir. La couleur verte représente la nature et le rouge, le désir. ‹‹ J'ai réfléchi à comment réaliser mon œuvre sans donner l'impression d'être en train de promouvoir la dépravation et l'incitation au sexe ››, explique Danielle Pliya. Alors, elle a fait recours au chapitre consacré à la sexualité dans le catéchisme de l'Église Catholique. ‹‹ La sexualité affecte tous les domaines de la vie humaine. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint fonctionnent parce qu'il y a un fluide d'amour entre eux. Et ce fluide est basé sur la jouissance. Et ce fluide donne le bonheur. La sexualité n'est pas seulement faite pour la procréation ››, a déclaré Danielle Pliya.



Dans ce livre, elle a abordé la sexualité du point de vue spirituel et naturopathique (l'alimentation, le sport, le mental et l'éducation). Selon l'écrivaine, le sexe est un trésor que Dieu a donné aux humains. ‹‹ Un couple qui n'a plus de rapport sexuel est un couple qui n'a plus de fruits. Il devient sec. Et un arbre inutile, Jésus le maudit. La sexualité vécue de manière équilibrée dans un couple où dans le mariage, ne peut donner autre fruit que le bonheur ››, a conclu Danielle Pliya.





‹‹ Nous manquons d'éducation en matière de sexualité en Afrique. Ce livre fera un meilleur cadeau de mariage. Il va régler beaucoup de problèmes ››, a affirmé Cyra Padonou Séké, consultante en mariage et famille, présidente de l'organisation " Love Power''. Ce livre ‹‹ est une initiative hors du commun dont l'Eglise a besoin pour éduquer les chrétiens. La sexualité est une forme d'adoration. Dans l'adoration vous expérimentez l'extase. Dans le sexe également, vous expérimentez l'extase. Un chrétien frustré sexuellement, c'est l'Eglise qui est frustrée ››, a affirmé Nadine Ngbanda, pasteure de l'église Impact Centre Chrétien.



Qui est Danielle Pliya ?

Danielle Pliya est une naturothérapeute, spécialiste des problèmes de nutrition et de diététique. Elle est l'auteure de l'ouvrage ''Santé et longévité par l'alimentation au regard de la Bible ''. Cette œuvre littéraire a pour objectif d'attirer l'attention sur les déséquilibres nutritionnels causés par une mauvaise alimentation qui engendre la multiplication des maladies dites de "civilisation" telles que les allergies, le diabète, l'arthrose, le cancer et les maladies cardiovasculaires. Danielle Pliya dirige le CANNA JP (Centre de Nutrition et de Naturothérapie Africain Jean Pliya) au Bénin. Ledit centre organise des séminaires internationaux de nutrithérapie sur les principales pathologies de l'époque actuelle.