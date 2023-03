L’armée américaine veut se séparer de ses vieux avions. Selon les informations de la presse américaine, le Pentagone a l’intention de retirer de sa flotte d’avions, les appareils vieillissants afin d’investir dans des équipements plus modernes. Ainsi, ce sont 310 avions que l’armée américaine veut retirer de sa force active. Conformément au budget annuel de l’année prochaine, les responsables du Pentagone veulent utiliser l’argent destiné à entretenir les avions vétustes pour l'investir dans des programmes de modernisation. Le site Défense News a confirmé l’information, tout en mettant l’accent sur le fait que plusieurs avions neufs seront achetés.

Le Pentagone veut acquérir des B-21 Raider

Il s’agit donc de 72 avions de chasse, parmi lesquels figure notamment 48 F-35 de la société américaine Lockheed Martin. Par ailleurs, le Pentagone veut aussi acquérir des bombardiers, dont des B-21 Raider. Ce dernier, conçu par Northrop Grumman est capable de transporter, sur des milliers de kilomètres, des armes thermonucléaires. Notons que ces informations interviennent dans un contexte de relations tendues entre les États-Unis et plusieurs autres puissances telles que la Chine et la Russie. Pour rappel, plusieurs semaines plus tôt, Washington avait testé un missile intercontinental non armé.

L’annonce avait été faite par l’armée américaine qui avait précisé que le lancement ne s’inscrit pas dans le cadre « des événements internationaux d'aujourd'hui ». Le missile lancé était un Minuteman III, qui avait été tiré depuis la base spatiale de Vandenberg, dans l’État de Californie. Un communiqué de l’US Air Force avait indiqué que le missile a parcouru une distance de 6800 kilomètres au-dessus de l’océan Pacifique. « Des tests de ce type se sont produits 300 fois auparavant et ce test n'est pas le résultat des événements internationaux actuels », avait tenu à souligner l’armée américaine.