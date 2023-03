L'Arménie, pays allié de longue date de la Russie devrait-elle arrêter le président russe Vladimir Poutine s'il se rendait dans le pays. Si Poutine se rend en Arménie, il "devrait être arrêté", a déclaré Gagik Melkonyan, député du parti au pouvoir. L'Arménie fait partie d'un groupe de pays qui ont déclaré qu'ils appliqueraient un mandat international émis par la Cour pénale internationale (CPI) contre Poutine. La CPI accuse Poutine d'avoir ordonné l'enlèvement d'enfants dans des zones occupées de l'Ukraine, ce qui constitue un crime de guerre. Les commentaires de Melkonyan sont un signe supplémentaire de tensions croissantes entre l'Arménie et la Russie, et viennent s'ajouter aux critiques récentes du Premier ministre arménien Nikol Pashinyan à l'égard des forces de maintien de la paix russes dans la région séparatiste contestée du Haut-Karabakh.

En réponse aux menaces d'arrestation de Poutine par l'Allemagne, l'ancien président russe Dmitri Medvedev a mis en garde il ya quelques jours contre une possible guerre si Poutine était arrêté sur la base d'un mandat délivré par la CPI. Medvedev a imaginé un scénario où le chef d'un État nucléaire, comme Poutine, serait arrêté lors d'une visite en Allemagne, et a considéré cela comme une déclaration de guerre contre la Russie. Selon lui, si un tel événement se produisait, les missiles russes seraient dirigés vers des cibles telles que le Bundestag et le bureau du chancelier en Allemagne. Medvedev a également critiqué la décision de la CPI, la considérant comme une provocation à l'encontre du président russe, et a souligné que cette décision avait "un énorme potentiel négatif" dans le contexte des relations déjà tendues entre Moscou et l'Occident.

Les tensions entre l'Arménie et la Russie continuent de s'aggraver, avec l'annulation récente par le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan de manoeuvres militaires conjointes, qu'il a qualifiées d'"inappropriées dans la situation actuelle". Les militants azerbaïdjanais ont récemment bloqué un corridor libre reliant l'Arménie à la région, ce qui pourrait être considéré comme un autre signe de la montée des tensions dans la région.