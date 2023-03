Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est entretenu par téléphone avec son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian, pour discuter de questions régionales et internationales et confirmer leur volonté d'assurer une coordination étroite entre les deux pays. Le communiqué du ministère russe des Affaires étrangères souligne que les ministres ont souligné "le renforcement des tendances positives du développement de la coopération russo-iranienne diversifiée". Les deux ministres ont également exprimé leur satisfaction quant aux chiffres records des échanges atteints malgré les sanctions unilatérales illégales visant leurs pays.

L'annonce de la finalisation du contrat d'achat d'avions de combat Sukhoï Su-35 par l'Iran auprès de la Russie a suscité l'inquiétude des États-Unis, qui ont haussé le ton à plusieurs reprises pour mettre en garde contre tout projet de coopération militaire entre Téhéran et Moscou. Les États-Unis ont évoqué une dangereuse escalade dans la coopération militaire entre l'Iran et la Russie et ont prévenu que des sanctions pourraient être imposées.

Il convient de noter que cet accord entre la Russie et l'Iran résulte d'un long processus qui a commencé il y a plusieurs années. Si la commande est validée, l'armée de l'air iranienne va renforcer sa flotte. Pour rappel, le pays est accusé de livrer des drones à la Russie en pleine guerre ukrainienne. Une allégation rejetée par les autorités ukrainiennes malgré les nombreux rapports.

Cette nouvelle coopération militaire entre l'Iran et la Russie est un sujet sensible pour les États-Unis, qui ont déjà imposé des sanctions à l'Iran pour son programme nucléaire. Les États-Unis ont également des préoccupations concernant la présence russe en Syrie et craignent que la coopération militaire entre l'Iran et la Russie ne menace leur influence dans la région.

La finalisation de cet accord et la récente discussion entre les ministres des Affaires étrangères de la Russie et de l'Iran suggèrent que les deux pays cherchent à renforcer leur coopération, malgré les pressions exercées par les États-Unis. Il est important de noter que l'Iran a toujours cherché à diversifier ses sources d'approvisionnement en matière d'armement, car il est confronté à des sanctions économiques sévères imposées par les États-Unis et ses alliés. La coopération avec la Russie pourrait ainsi permettre à l'Iran de renforcer ses capacités militaires et de diversifier ses sources d'approvisionnement en matière d'armement.