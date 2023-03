Plusieurs dizaines de terroristes ont été maîtrisés par l’armée du Burkina-Faso. L’annonce a en effet été faite ce dimanche 5 mars. Cette moisson a été possible suite à des « frappes de hautes précisions » qui ont été effectuées dans les régions situées à l’Est et au Centre-nord du pays. On retient que, l’armée s’est attaquée entre autre à un regroupement de terroristes dans les environs de Partiaga. Dans la région du Centre-nord, l’impact de cette opération a été plus visible. Alors que les hors-la-loi étaient en conclave avec leurs responsables, ils ont été anéantis par les frappes de l’armée.

Rappelons que depuis plusieurs années, le Burkina-Faso est menacé par la présence de groupes terroristes sur son territoire. La problématique relative à l’insécurité est d’ailleurs l’une des causes de l’instabilité politique enregistrée dans le pays au cours de ces derniers mois. Les nouveaux dirigeants du pays se sont illustrés par leur opposition au soutien militaire qu’apporte la France dans le cadre de la lutte contre le phénomène du terrorisme.

De nouvelles initiatives...

Plusieurs initiatives ont été prises par les autorités pour faire face à cette menace dans le Sahel. Il y a quelques mois, le Burkina a annoncé la création d’une unité de conception de drones. Selon le chef d’état-major de la gendarmerie, Evrard Somda, l’Agence d’innovation de défense et de sécurité (AIDS) a pour objectif de « bâtir un pôle autonome et stratégique de solutions opérationnelles endogènes »pour « bouter le terrorisme hors du Burkina Faso ». Au cœur de la capitale, les ingénieurs procèdent ainsi à l’assemblage de drones ainsi qu’à leur maintenance.