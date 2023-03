Le premier ministre de transition malien, Choguel Kokalla Maïga, a déclaré que la Russie est un partenaire fiable pour le Mali dans une interview accordée à Al Jazeera. Cette déclaration a été faite alors que le Mali cherche à renforcer ses relations économiques et sécuritaires avec différents partenaires, dans un contexte de guerre contre le terrorisme. Depuis août 2020, le Mali a connu deux coups d'État militaires qui ont écarté du pouvoir le président Ibrahim Boubacar Keïta et ont entraîné l'instauration d'un gouvernement de transition dirigé par Assimi Goïta. Le Mali est confronté à des défis sécuritaires majeurs, notamment la menace terroriste dans la région du Sahel.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a visité le Mali en février pour discuter des relations économiques bilatérales, de la sécurité et du terrorisme, ainsi que du sommet Russie-Afrique. Cette visite a été perçue comme un signe d'un renforcement des relations entre la Russie et le Mali.

Cependant, le premier ministre Maïga a également souligné que la France n'est pas rejetée par le Mali et que Bamako n'a pas renoncé à la coopération avec Paris. Cependant, il a également déclaré que le Mali ne permettra pas à la France d'imposer sa volonté.

Les relations entre la France et le Mali ont été tendues ces dernières années, notamment en raison de la présence militaire française dans le pays. Une situation qui a conduit au renvoi des forces françaises du Mali. La France a lancé l'opération Barkhane en 2014 pour lutter contre les groupes terroristes dans la région du Sahel. Mais cette opération a été critiquée pour son inefficacité face au terrorisme. Le Mali cherche donc depuis à diversifier ses partenaires et à renforcer ses relations économiques et sécuritaires avec d'autres pays, dont la Russie.