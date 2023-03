La direction des piscines de la capitale allemande, Berlin, s’est prononcée en faveur d’une femme qui s’était plainte de discrimination par rapport aux hommes à la piscine. En effet, elle avait confié se sentir discriminée vis-à-vis des hommes qui peuvent nager en ayant le torse nu. Pour cette affaire, elle avait saisi le bureau berlinois de lutte contre les discriminations. Ce jeudi 9 mars 2023, la femme a eu gain de cause, puisque la direction des piscines de Berlin a fait savoir dans un communiqué que les femmes auront désormais la possibilité de nager seins nus dans les piscines de la capitale.

« Il s’agit maintenant d’appliquer le règlement de manière concrète »

« Suite à la saisine, la société Berliner Bäder-Betriebe appliquera à l’avenir son règlement intérieur et son règlement des bains de manière à respecter l’égalité des sexes » a indiqué la régie dans le communiqué, tout en précisant que : « La natation torse nu sera possible à l’avenir pour les personnes de sexe féminin ou pour les personnes dont la poitrine est de type féminin ». Notons que la décision prise par la direction des piscines a satisfait le service de médiation anti-discrimination de Berlin. Dans un communiqué, sa directrice, Doris Liebscher, a indiqué qu’« il s’agit maintenant d’appliquer le règlement de manière concrète et de ne plus prononcer d’expulsion ou d’interdiction d’accès ».

Pour rappel, Berlin n’est pas la seule ville allemande à autoriser les femmes à nager à la piscine les seins nus. En avril 2022, c’était la ville de Göttingen, qui avait autorisé la gent féminine à se baigner les seins nus dans ses piscines. Cela, toujours dans le cadre de la lutte contre les discriminations basées sur le sexe. La décision avait été motivée après un incident qui avait eu lieu en automne 2022, dans l’une des piscines de la ville. Un agent avait demandé à un baigneur, qu’il considérait comme une femme, de recouvrir le torse. Cependant, la personne lui avait opposé un refus, car elle s’identifiait comme un homme. Son refus lui avait valu d’être interdite d’accès à l’établissement.