Un collectif de disciples mourides en France, en partenariat avec l'ambassade du Sénégal, a acheté six photographies originales de Cheikh A. Bamba, lors d'une vente aux enchères organisée à Lyon le 8 mars 2023. Les photographies historiques représentent la pose de la première pierre de la mosquée de Diourbel en 1918 et sont devenues un patrimoine communautaire inaliénable de la communauté mouride. Les autorités mourides détermineront les modalités de conservation de ces photographies, qui ont été adjugées pour un total de 60 000 euros.

Le lot de photographies a été acheté pour le compte du collectif par le dignitaire religieux Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, et sera remis aux autorités mourides à une date ultérieure. Le Collectif a également acquis toutes les autres photographies et supports figurant dans le même album, en plus des six photographies de Cheikh A. Bamba.

La communauté mouride est une confrérie musulmane fondée au Sénégal par Cheikh Ahmadou Bamba en 1883. Elle est connue pour son influence spirituelle et économique dans le pays et dans la diaspora africaine. La communauté est très attachée à son patrimoine culturel et religieux, et l'acquisition de ces photographies historiques est un événement important pour la communauté mouride en France et dans le monde entier. Le collectif a prévu d'impliquer l'ensemble des membres de la communauté dans les futurs développements de cette démarche.