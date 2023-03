La prestation de Lionel Messi lors de la rencontre qui a opposé le club francilien au Bayern Munich n’a pas véritablement plu à ses fans. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, l’Argentin a été fortement critiqué par les internautes. En effet, face au club allemand, le meilleur joueur de la dernière coupe du monde qui s’est jouée au Qatar n’a pas pu dérouler son talent qu’on lui connaît. Le match qui s’inscrit dans le cadre de la huitième de finale retour de Ligue des champions s’est soldé par un score de 2-0.

C’est un Lionel Messi totalement absent de la pelouse que les fans ont vu ce mercredi. Les commentaires se sont multipliés suite à cet échec cuisant du Paris Saint Germain face au Bayern Munich. Alors que certains estiment qu’il n’était peut-être pas en forme lors du match, d’autres vont plus loin et estiment qu’il n’est plus utile à la formation sportive parisienne.

Messi moqué par les internautes

La plupart des publications sur les réseaux sociaux le désignent comme le principal artisan de cet échec rencontré par le club parisien à cette étape de la compétition. « Lionel Messi n'y arrive plus en Ligue des Champions... », a lancé un internaute avec une image du meilleur joueur de la Coupe du monde au Qatar. « Pour le bien du football, Lionel Messi doit aller rejoindre Cristiano Ronaldo et qu’ils finissent leur carrière tranquillement ensemble », s’est moqué un autre.