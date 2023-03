L'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe nationale argentine, Lionel Messi, a été confronté à une situation préoccupante impliquant sa famille à Rosario, dans le nord de l'Argentine. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le commerce de la belle-famille de Messi a été la cible de tirs, avec un message menaçant mentionnant le nom du joueur: «Messi nous t'attendons, Javkin est un narco, il ne s'occupera pas de toi» pouvait-on lire sur un carton. Les autorités ont indiqué que 14 impacts de balles ont été découverts à l'avant d'un supermarché appartenant à la famille Roccuzzo.

Deux hommes à moto ont été vus en pleine nuit sur les lieux par des témoins. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé. Cette attaque survient dans un contexte de problèmes de drogue récurrents dans la ville de Rosario, qui a une histoire de criminalité et de violence. La ville est considérée comme l'un des principaux centres de production et de distribution de drogue en Argentine, et le maire de Rosario, Pablo Javkin, est accusé de ne pas faire assez pour lutter contre ce fléau.

Malgré cette situation préoccupante, Lionel Messi a reçu des messages de soutien de la part de ses fans et de ses coéquipiers. Le footballeur argentin, qui a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain en 2021, est un symbole pour les Argentins, qui sont fiers de son succès à l'étranger.