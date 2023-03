Le Paris Saint Germain a vécu une soirée cauchemardesque ce mercredi 08 mars lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions. Kylian Mbappé et ses coéquipiers se sont inclinés sur le score de (2-0) face au Bayern Munich. Pour la deuxième année d'affilée, le club de la capitale française s'arrête aux portes des Quarts de finale. Après la défaite et alors que les stars parisiennes étaient sonnées, un jeune supporter est entré sur le terrain en se précipitant sur Lionel Messi. Ce dernier a juste eu le temps d'esquiver la glissade du jeune homme qui s'est retrouvé affalé sur le terrain.

La sécurité est vite intervenue pour maîtriser le supporter. Pas moins de quatre Stewards ont accouru pour venir immobiliser le jeune homme. Sans doute exciter à l'idée d'accoster son idole, l'individu dans sa glissade a failli tacler le champion du monde argentin. La pulga, qui a réalisé une prestation bien terne, n'a pas prêté attention à son fan et il s'est dirigé directement dans les vestiaires. Le jeune homme qui était bien saisi par la sécurité a continué à crier en vain vers le septuple ballon d'or.

Le Bayern Munich a mis en place une masterclass de stratégie pour stopper les initiatives des stars parisiennes, notamment Kylian Mbappé et Lionel Messi. "A la fin de la rencontre, Julian Nagelsmann, le coach bavarois a livré ceci : Quand on arrive à placer notre jeu, on est difficile à battre. On a décidé de jouer avec trois défenseurs centraux quand on avait la balle. L'idée du PSG était de faire jouer Messi au milieu, d'essayer de faire sortir Matthijs de Light et d'isoler Dayot Upamecano sur Mbappé dans le grand espace en un contre un. On ne leur a pas fait cette faveur et on a mis Josip Stanisic entre, qui a fait un très grand match"