L’Iran développe un nouveau drone sur la base du chasseur Qaher-313. C’est ce qu’a déclaré ce lundi le ministre iranien de la Défense et de la Logistique, Mohammad-Reza Ashtiani. "Notre industrie de la défense travaille sur un projet de drone basé sur le chasseur Qaher-313. Pour l'instant, nous nous attendons à ce qu’un prototype soit achevé, après quoi nous commencerons à le tester", a-t-il noté, relayé par l’agence Tasnim et Tass. Pour rappel, les drones iraniens ont gagné en popularité avec la guerre en Ukraine après que l'armée russe ait été accusée d'en avoir utilisé en Ukraine.

Bien que les deux pays nient, les USA et leurs alliés notamment Israël persistent et signent que les drones utilisés en Ukraine par l'armée russe sont iraniens. Le Qaher-313 est un chasseur monoplace iranien présenté en 2013, dont les principales caractéristiques sont la furtivité pour les radars ennemis et la capacité de manœuvrer à basse altitude. Il peut transporter une charge utile de deux bombes de 910 kg ou plusieurs missiles guidés ou encore six missiles air-air.