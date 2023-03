En Italie, la plateforme chinoise TikTok est dans le viseur des autorités à cause d’un challenge devenu populaire jugé très dangereux. En effet, selon les informations rapportées par les médias, il s’agit d’un jeu qui demande aux participants de se pincer le visage pour créer des traces rouges et des cicatrices « fictives ». Dénommé « cicatrice française », le jeu est assez répandu sur le réseau social. La structure en charge de la protection des consommateurs en Italie a ouvert récemment une enquête dans le cadre de cette affaire.

Une inspection a notamment été faite au siège de la structure dans le pays. La structure, connue sous la dénomination la Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) estime que TikTok ne censure pas convenablement le contenu qui est proposé à ses abonnés. L’organisme italien estime ainsi que l’entreprise chinoise viole ses propres engagements à ne pas publier des contenus dangereux. La structure italienne s’est basée sur des déclarations qui ont été faites par certains professionnels de la santé. Le challenge dénommé « cicatrice française » laisserait des séquelles graves sur celles et ceux qui s’y adonnent.

« Nous n’autorisons pas les contenus montrant ou promouvant des activités et des défis dangereux, le suicide, l’automutilation ou des comportements alimentaires malsains », a répondu un porte-parole de TikTok aux différentes accusations en Italie. Il précise que « seuls les utilisateurs âgés de 18 ans ou plus pourront voir ce type de contenu et qu’il ne pourra pas faire l’objet d’une recommandation ». Notons que depuis quelques semaines, l’application chinoise est dans le viseur des autorités en Occident. Elle fait de suspension dans certains pays comme les États-Unis.