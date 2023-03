Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitri Kouleba, a déclaré qu'il n'y avait pas de pourparlers de paix en cours avec la Russie en Suisse. "Si certains Ukrainiens parlent avec des Russes à Genève, ce ne sont pas des représentants officiels de l'État ukrainien", a-t-il déclaré dans une interview à plusieurs médias italiens, dont l'agence Nova. M. Kouleba a souligné que Kiev est "prêt pour la diplomatie à tout moment", mais à condition d’un "retrait des troupes russes". "Jusqu'à présent, rien n'indique que la Russie veuille mener des pourparlers. Nous espérons et prions pour que la situation change dès que possible et que les Russes puissent négocier", a-t-il ajouté.

S'agissant du plan de paix chinois, le chef de la diplomatie ukrainienne a noté qu'il s'agit de "dispositions générales sur la position" de Pékin, qui n'offrent pas de solution précise pour parvenir à une "paix juste". Selon lui, "certains éléments coïncident" avec les propositions du président Zelenski, d'autres non. Cependant, M. Kouleba s'est prononcé en faveur d'un examen plus détaillé du plan de paix chinois.

Selon le quotidien La Stampa qui a également publié cette interview, M. Kouleba a fait savoir que, si Pékin commençait à livrer des armes à Moscou, cela introduirait un "changement de jeu", et constituerait une "ligne rouge que nous espérons ne sera pas franchie".

Le chef du département suisse des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, avait pour sa part évoqué des pourparlers en cours à Genève sur la crise en Ukraine. Il avait précisé que la ville suisse accueillait ces négociations dans une atmosphère de "discrétion maximale", même si pour le moment elles ne sont pas menées "au plus haut niveau". (Tass)