De nombreuses missions d'exploration de la surface lunaire sont prévues dans les années à venir. On peut citer entre autre le programme Artémis des États-Unis, la mission Chang'e 6 de la Chine, le programme Luna de la Russie ou encore le projet de village lunaire de l'Agence spatiale européenne. À côté de ses différents programmes, il y a des projets privés comme Blue Moon qui est le projet d'exploration lunaire de Blue Origin, la société spatiale fondée par le milliardaire Jeff Bezos. Tous ces programmes spatiaux ont des objectifs bien précis et montrent à quel point la Lune constitue un enjeux important dans la conquête spatiale.

Une récente étude qui s'est basée sur les données recueillies par la mission chinoise Chang'e 5 a révélé que la Lune regorge d'une quantité importante en eau. Cette découverte est incroyable, car elle peut complètement bouleverser le processus de colonisation de la Lune par l'espèce humaine. Selon les scientifiques qui ont mené l'étude, l'eau est stockée dans de petites billes de moins d’un millimètre de diamètre qui se seraient formées lors de la collision d’astéroïdes avec la surface lunaire. D'après les chercheurs, ces billes se sont formés sur la Lune il y a des millions d'années.

À travers l'exposition au soleil, elles auraient emmagasiné de l'oxygène et de l'hydrogène et par la suite, de l'eau s'est formée. Ainsi donc, il semblerait que plus de 270 milliards de tonnes d’eau seraient stockées sur la lune. "Ce travail vient renforcer le consensus croissant selon lequel la lune est plus riche en eau qu’on ne le pensait. Cette eau peut être libérée en chauffant simplement ces billes de verre.Il est prouvé que lorsque la température de ce matériau dépasse 100 °C, l’eau commence à s’écouler et peut être récoltée" a livré un des chercheurs qui a participé à l'étude. Ce dernier ajoute que cette découverte fantastique ouvre une nouvelle ère de tous les possibles pour les futurs projets sur la Lune.