Malia Obama, la fille aînée de Barack Obama, fait son petit bonhomme de chemin dans l'univers de la télévision où elle intervient en tant qu'écrivaine scénariste. Elle participe actuellement à la création de la série Swarm. Les co-créateurs de la série, à savoir Janine Nabers et Donald Glover sont conquis par le travail de la sœur de Sasha Obama. Selon divers spécialistes du domaine, la série Swarm a de grandes chances de réaliser un carton et Malia Obama ne sera pas étrangère à cette réussite.

Glover et Nabers aiment particulièrement le professionnalisme, la créativité et le côté un peu décalé de Malia Obama. "Certains de ses pitchs étaient complètement fous, mais ils étaient tellement bons et tellement drôles. C'est une écrivaine incroyable. Elle a beaucoup apporté à la table, elle est vraiment, vraiment dévouée à son métier. J'ai vraiment hâte que tout le monde découvre son travail et celui des autres scénaristes de la série" a déclaré Janine Nabers. Swarm sera beaucoup centré sur la vie des jeunes et Malia qui a 24 ans, a réussi à mettre les bons ingrédients dans ses propositions de scénarios afin que le public cible puisse se reconnaître dans les personnages de la série.

Swarm n'est pas le premier projet de Malia Obama, elle a effectué des stages pour des compagnies de renoms et des célébrités du cinéma. On pense notamment à Lena Dunham, Halle Berry ou encore à la Weinstein Company. Selon les responsables de la série Swarm, Malia possède le talent nécessaire pour s'imposer comme une scénariste de référence. Ses débuts sont très prometteurs et le meilleur reste à venir.