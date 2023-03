Depuis plusieurs années maintenant, la Mauritanie fait figure d'exception dans la lutte contre le terrorisme dans le sahel. Les autorités mauritaniennes ont mis en place un ensemble de mécanismes innovant pour endiguer l'expansion du terrorisme sur son sol. L'efficacité de la stratégie mauritanienne n'est plus à démontrer, mais il n'en demeure pas moins que le pays est souvent confronté à des incidents. Ce dimanche 05 février, quatre djihadistes dont deux condamnés à mort se sont évadés d'une prison de haute sécurité à Nouakchott.

Les gardiens de la prison ont promptement réagi lorsque l'alerte fut donnée et il s'en est suivi échanges de tirs. Deux policiers ont perdu la vie au cours de l’accrochage et plusieurs de leurs collègues ont été légèrement blessés. D'après des sources sécuritaires mauritaniennes, les djihadistes présentent un profil dangereux et deux d'entre eux appartiennent à des mouvances terroristes. Les forces de sécurité mauritanienne ont été mobilisées en grande nombre pour retrouver les fugitifs. Le véhicule à bord duquel ils se sont échappés a été localisé au nord-est de Nouakchott. "La Garde nationale a renforcé son contrôle sur la prison et a immédiatement commencé à traquer les fugitifs afin de les arrêter au plus vite" a indiqué le ministère de l'Intérieur.

Cet incident vient montrer que la Mauritanie ne peut pas s'offrir le luxe de dormir sur ses lauriers avec la résurgence des activités terroristes dans le sahel. Pour de nombreux experts, le pays a mis en place l'une des stratégies les plus audacieuses de lutte contre le terrorisme dans la bande sahelo-saharienne. Les autorités misent à la fois sur le paramètre militaire avec des soldats très bien formés, équipés et sur le volet socio-économique. Des leaders religieux et traditionnels se sont impliqués corps et âmes dans la stratégie de lutte pour éviter la radicalisation des jeunes.