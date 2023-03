Dans la mise en oeuvre du Microcrédit Alafia, le Fond National de la Microfinance a constaté que des individus mal intentionnés se font passer pour des intermédiaires dudit fond et proposent des services d'octroi de Microcrédit Alafia aux femmes. Certains parmi ces individus se sont déjà retrouvés derrière les barreaux. À travers un communiqué, le Fond National de Microfinance invite toute les femmes béninoises à la vigilance.

Le numéro vert 7320 peut être gratuitement contacté en cas de plainte ou de besoin d'information. La Direction Générale du Fond National de la Microfinance informe tous les Béninois que ses seuls partenaires sélectionnés dans le cadre de la mise en oeuvre du Microcrédit Lafia sont : ALIDE, PADME, FINADEV, PEBCO-BETHESDA, SIA N'SON, LE DEFI, MODEC, MSFP, MDB, IAMD-Microfinance, COMUBA, AFRICA-FINANCES, CESCA, CFAD. Le montant des crédits octroyés par bénéficiaire est compris entre 30 000 francs CFA et 100.000 francs CFA au maximum. En dehors des frais de dossiers et de formation qui s'élèvent à 400 francs CFA et des frais d'assurance qui sont compris entre 350 francs CFA, 600 francs CFA et 1200 francs CFA pour les crédits respectifs de 30.000 francs Cfa 50.000 francs CFA et 100.000 francs CFA, plus aucun frais n'est exigé. La Direction Générale du Fond National de la Microfinance invite les populations à faire preuve de vigilance afin d'échapper aux pièges et à dénoncer toute forme d'arnaque.