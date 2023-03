Les membres du Conseil Economique et Social ont effectué une séance d'échange avec les cadres du ministère du numérique et de la digitalisation ce mardi 21 mars 2023. Cette rencontre s'est tenue dans les locaux du Conseil Economique et Social à Cotonou. L'objectif de la rencontre effectuée ce mardi 21 mars 2023 entre les cadres du ministère du Numérique et ceux du Conseil Économique et Social (CES) est de permettre aux conseillers de cette institution, d'avoir les informations nécessaires sur les enjeux et les objectifs du secteur du numérique au Bénin.

‹‹ Il s'est avéré important de faire mieux connaître le secteur du Numérique aux conseillers pour qu'il puisse toucher du doigt, l'état actuel des choses dans la mise en œuvre de l'ambition affichée par le chef de l'État, qui est de faire du Bénin une plateforme de services numériques ››, a déclaré le président du Conseil Économique et Social, Augustin Tabé Gbian. Au cours de ce rendez-vous d'échange, le représentant de la ministre du Numérique et de la digitalisation, Ahmed Saka Yarou a mis un accent sur les réformes intervenues dans le secteur du numérique entre 2016 et 2021 et la priorité du gouvernement dans ce secteur pour la période allant de 2021 à 2026. ‹‹Tout ce qui peut contribuer à la facilitation de la gestion au niveau du Conseil Economique et Social, les plateformes sont disponibles pour les accompagner ››, a déclaré Ahmed Saka Yarou. Cette séance a permis de renforcer les capacités des membres du Conseil Economique et Social sur différents thématiques.