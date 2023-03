L’international français Karim Benzema semble en colère contre le sélectionneur des bleus. En effet, ce dernier qui esquivait les questions sur l’absence du joueur lors du mondial 2022, a donné des explications sur le sujet dans des interviews accordées aux médias Le Figaro et Le Parisien. L’entraîneur de l’équipe de France a fait savoir que Benzema était blessé et qu’ils ont discuté de la situation. Mais, d’après Didier Deschamps, le joueur était parti sans le prévenir. Si l’ancien bleu a envoyé des messages au joueur du Real Madrid, il a déclaré que Benzema lui a répondu à son arrivée.

« Il m'a répondu quand il a atterri »

« Les examens avancent un retour autour du 10 décembre, on discute ensemble, je comprends sa déception. Je sors de sa chambre vers 1h du matin, je dis à Karim qu'il n'y a pas d'urgence pour son retour chez lui. Je vais me coucher, les joueurs dorment. Quand je me lève le lendemain matin, on me dit qu'il est parti. Il avait décidé de partir par un vol commercial. Je lui envoie un SMS, il m'a répondu quand il a atterri. C'est la vérité, il n'y en a qu'une seule et c'est celle-là » a-t-il déclaré, entre autres, dans une interview accordée au Figaro. Dans l’entretien accordé au Parisien, Didier Deschamps a réaffirmé ses propos, tout en soulignant que Benzema aurait reconnu qu’il n’y a pas de chance, pour lui, afin qu’il participe à la Coupe du monde.

Ces propos ont visiblement irrité Benzema, qui a réagi sur sa story Instagram. Ainsi, Karim Benzema a répondu à Deschamps, en écrivant : « Mais quelle audace ». Dans une autre story, il a repris un message dans lequel, une autre personne dit : « Menteur, mytho, tu mens, un gros menteur ». Pour mémoire, les mots de Benzema interviennent après que la presse a fait savoir qu’il est mal au point physiquement. D’après les informations rapportées par les médias français, il y a quelques jours, l’ancien international souffre de gênes musculaires. Le média sportif Marca, quant à lui, a indiqué qu’il n’y aurait tout de même pas trop d’inquiétude à avoir concernant Benzema.