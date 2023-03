Le nouveau poste qu’occupe Noël Le Graët n’est visiblement du goût de Nathalie Yamb. Par le canal d’une publication qu’elle a faite sur le réseau social de l’oiseau bleu, la militante et femme politique suisse expulsée de la Côte d'Ivoire a déploré ce rôle que s’apprête à jouer l’ancien patron du football en Afrique. En effet, contraint à la démission après une série de polémiques, Noël Le Graët prend désormais la direction du bureau parisien de la Fifa, où il sera notamment chargé des relations avec les fédérations africaines.

Il s’agit là d’une promotion qui n’est pas véritablement appréciée par la femme politique. Dans sa publication, elle s’interroge sur ce qui est souvent réservé au continent africain. « L’Afrique, éternelle poubelle des déchets ? », s’est-elle notamment interrogée. « Le siège de la FIFA est à Zürich, mais le bureau chargé des relations avec l’Afrique est en France (!) et c’est le sexiste et harceleur sexuel Noël Le Graët (81 ans) ex président de la FFF démissionnaire, qui en prend la tête », a-t-elle laissé lire pour rappeler les accusations qui ont fait partie de son poste de président de la Fédération Française de Football.

"Diffamation"

Rappelons que l’octogénaire qui a été accablé par un rapport du ministère a formellement nié les faits qui lui sont reprochés. Alors qu’elle était de passage l’émission l’After Foot sur RMC ce jeudi soir, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra est revenue sur le cas de Noël Le Graët. Elle s’est défendue par rapport aux accusations de « diffamation » qui ont été formulées par l’ancien président de la FFF.

« Il y a une procédure pénale que je n’ai pas vocation à commenter. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour des faits de harcèlement sexuel et moral. Je n’ai accusé personne, ni de près, ni de loin. Je n’ai jamais traité Noël Le Graët de harceleur. », a-t-elle déclaré.