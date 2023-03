L'utérus est un organe indispensable dans le processus de procréation. Malheureusement pour elle, Déborah Berlioz est venue au monde sans utérus et cette situation a fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Cependant, grâce à sa maman et aux prouesses de la médecine, Déborah Berlioz, 36 ans, a pu donner naissance à deux enfants âgés respectivement de 2 ans et 01 mois. C'est durant son enfance que la française saura qu'elle ne possède pas d'utérus.

En apprenant cette nouvelle, le monde s'écroule autour de Déborah. Cette dernière à l'impression de ne pas être une femme, car il lui manque un utérus. Les parents de la jeune femme se mobilisent donc pour elle. Le papa va réaliser de nombreuses recherches et il apprendra que des greffes d'utérus sont effectués sur des souris en Suède. Une lueur d'espoir apparaît, ce qui va amener la maman de Déborah Berlioz a préservé son utérus avec espoir de le transmettre à sa fille. En mars 2019, l'espoir se concrétise pour la jeune femme au niveau de l’hôpital Foch, à Suresnes (Hauts-de-Seine).

Un essai clinique est mené pour faire de Déborah Berlioz la première Française à recevoir une greffe d’utérus. La mère de la trentenaire a réussi son pari et grâce à son geste, elle a permis à sa fille d'enfanter. L'équipe médicale a réussi un immense exploit, car l'opération s'avérait complexe aussi bien chez la fille que chez la maman. Finalement tout s'est bien déroulé et aujourd'hui Déborah Berlioz est une mère comblée. Elle a raconté son incroyable histoire au cours de l'émission Sept à Huit sur TF1.