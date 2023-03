Au moins douze personnes sont mortes vendredi dans le sud du Nigeria suite à l’explosion d'un oléoduc survenue lors d’un pompage illégal de pétrole. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole de la police de l'État de Rivers, Grace Iringe-Koko. "Nous savons que l'explosion est liée au vol de pétrole par le biais d'un raccordement d'oléoduc", a-t-elle déclaré, citée par Africa News. "Après l'explosion, un incendie a commencé et a duré plus d'une heure". Selon Mme Iringe-Koko, le pétrole était destiné à une raffinerie de pétrole clandestine voisine.

Entre-temps, les habitants locaux pensent que le nombre de morts est plus élevé que ce que la police a déclaré. Le pétrole volé des gisements et des oléoducs du Nigeria est raffiné en carburant dans des installations artisanales clandestines dans le sud du pays. Les produits raffinés sont ensuite vendus sur les marchés noirs, aussi bien au Nigeria que dans les pays voisins. Des centaines de syndicats et de groupes clandestins opèrent dans le secteur pétrolier clandestin, selon les services de sécurité. (Tass)