Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a félicité le nigérian Bola Tinubu déclaré vainqueur de la présidentielle qui a eu lieu le 25 février. Ce dernier a souligné l'importance des relations entre le Royaume-Uni et le Nigeria, et a exprimé sa volonté de travailler avec le nouveau président élu pour renforcer les liens commerciaux et de sécurité entre les deux pays. Selon un rapport, 18 candidats ont participé à la course à la succession de Muhammadu Buhari, qui n'a pas pu se représenter après deux mandats successifs. Les élections ont été remportées par Bola Tinubu, mais l'opposition a déclaré que le processus électoral avait été "complètement compromis". Cette dernière exige la tenue d'une nouvelle élection présidentielle ainsi que la démission du chef de la Commission électorale nationale indépendante.

Les relations entre le Royaume-Uni et le Nigeria sont historiquement fortes et ces dernières années, les deux pays ont travaillé ensemble pour renforcer leur partenariat. Le Royaume-Uni et le Nigeria ont également une relation commerciale importante. Le Nigeria est le plus grand marché du Royaume-Uni en Afrique et représente un débouché important pour les entreprises britanniques. La coopération entre les deux pays dans les domaines de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme est également cruciale pour la stabilité de la région.