Entre la Russie et l'Ukraine, la situation est très tendue ces dernières années. La situation s'est aggravée avec l'offensive lancée par la Russie en Février de l'année dernière qui se poursuit encore aujourd'hui plus d'un an après le démarrage de la guerre en Ukraine. C'est dans ce contexte que la diplomatie ukrainienne a critiqué ce jeudi matin la futur présidence russe du conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies (ONU) qui démarre le 1er Avril prochain. Elle a profité de l'occasion pour tacler le président russe Vladimir Poutine.

La future présidence russe du conseil de sécurité de l'ONU n'est pas du goût des autorités de Kiev. La diplomatie ukrainienne l'a qualifiée de "mauvaise blague" et a accusé la Russie d'avoir usurpé son siège sur le réseau social d'Elon Musk. «La présidence russe du Conseil de sécurité de l'ONU le 1er avril est une mauvaise blague. La Russie a usurpé son siège; elle mène une guerre coloniale ; son président est un criminel de guerre recherché par la CPI pour enlèvement d'enfants », s'est insurgé sur Twitter Dmytro Kouleba, le chef de la diplomatie ukrainienne.

Ce n'est pas la première fois que le président russe Vladimir Poutine est qualifié de criminel de guerre. Par le passé, le numéro un américain, le démocrate Joe Biden avait également utiliser ce terme et était allé jusqu'à qualifié son homologue russe de "boucher". Récemment, la Cour Pénale Internationale a émis un mandat d'arrêt international contre le dirigeant russe Vladimir Poutine dont les actions sont ces derniers mois décriées en Occident.