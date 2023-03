La date de l’annonce de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (Can2025) initialement prévue pour le 16 mars prochain a été reportée à une date ultérieure par le Comité exécutif de la Confédération africaine (Caf). Par contre, l’institution faitière du football africain présidée par le Sud africain Patrice Motsepe a dévoilé les dates d’inspection des pays candidats pour organiser la Can2025 retirée à la Guinée Conakry.

Les membres de la commission d’évaluation des différents pays candidats pour abriter la prestigieuse compétition de la Caf seront en Zambie du 20 au 22 mars 2023. Cette commission d’évaluation sera au Maroc du 24 au 26 mars 2023 et en Algérie du 27 au 29 mars 2023. Ils seront au Nigeria et au Bénin du 31 au 2 avril 2023. Il faut préciser que dans le lot des pays qui ont déposé leur candidature pour accueillir la phase finale de la Can 2025, le Maroc et l’Algérie, habitués pour abriter certaines compétitions statutaires de la Caf et de la Fédération internationale de Football associations (Fifa) sont d’office considérés comme des favoris pour être l’hôte de la Can 2025.