La pandémie du coronavirus a mis le monde sens dessus dessous en début d'année 2020. Ayant eu pour épicentre la ville chinoise de Wuhuan, la covid-19 s'est par la suite propagée à l'échelle planétaire avec son corollaire de cas de contamination et de morts. La pandémie a également mis en avant les failles du système de santé mondial qui fut durement ébranlé. Dans les premiers moments de la propagation de la maladie, les chercheurs avaient désigné le Pangolin comme le responsable de la transmission du virus. À l'époque, il s'agissait de l'hypothèse la plus plausible.

Cependant, jusqu'à maintenant, la communauté scientifique n'est pas en mesure d'expliquer l'origine exacte de la covid-19. Un groupe de chercheurs internationaux vient de publier un rapport qui pourrait disculper le Pangolin comme le responsable de la transmission du virus de la covid-19. En effet, ces chercheurs ont affirmé que les chiens viverrins, animaux proches des ratons laveurs, auraient joué un rôle important dans l'apparition du coronavirus. Les chiens viverrins étaient vendus sur le marché Huanan, un lieu de commerce assez prisé de la ville de Wuhan. Le groupe de chercheurs internationaux a minutieusement analysé des échantillons provenant du marché Huanan et des détails troublants furent découverts.

Rappelons que ces échantillons avaient été prélevés deux mois avant la fermeture du marché (1er janvier 2020) à cause de la vitesse de propagation du virus. Il faut noter que le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CCCPM) a grandement collaboré avec l'équipe de chercheurs internationaux pour mettre à disposition les échantillons. Peut-on être sûr à 100% que les chiens viverrins sont responsables de l'apparition de la covid-19 ? La réponse est non, il s'agit d'une nouvelle hypothèse qui mérite plus d'approfondissements. Dans le rapport final qui fut livré à l'OMS, on découvre que les prélèvements contiennent des traces ADN de chiens viverrins en grande quantité, ainsi que d'autres mammifères.