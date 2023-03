Ce lundi 20 mars 2023, le journaliste français Olivier Dubois a été libéré après avoir été détenu par des hommes armés pendant 711 jours au Mali. Selon des sources de l'ONG Reporters sans frontières (RSF), il s'agit de la plus longue période de captivité pour un journaliste français depuis la guerre au Liban. Olivier Dubois, qui était correspondant pour le journal Libération, a été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, une ville située dans le nord du Mali. Il a été détenu par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), un groupe affilié à Al-Qaïda. Sa libération a été rendue possible grâce à l'action coordonnée du Niger et de la France.

À sa descente de l'avion à l'aéroport de Niamey, Olivier Dubois est apparu ému. "C'est énorme pour moi d'être là, d'être libre, je ne m'y attendais pas du tout", a-t-il déclaré. Il a également remercié le Niger et la France pour leur rôle dans sa libération et a exprimé son impatience de retrouver sa famille. Jeffery Woodke, un humanitaire américain qui avait été enlevé en octobre 2016 au Niger, a également été libéré en même temps qu'Olivier Dubois. Il est apparu aux côtés du journaliste français.